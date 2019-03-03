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Ekrem İmamoğlu'nun "suya indirim" şovu da elinde patladı...

03.03.2019 00:39


CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu, "hanelere suda yüzde 40 ortalama indirim yapacağız." numarasıyla seçim öncesi oy kazanma peşine düştü. İmamoğlu'nun bu şovu kısa sürede elinde patladı!



SUYA İNDİRİME CHP ENGELİ!
Millet yararına hiçbir işte imzası bulunmayan CHP zihniyeti, millete yapılacak hizmetlerin de önünü kesmekten geri kalmıyor. "Suda indirim" sözü vererek seçmeni kandırmaya çalışan CHP'nin İstanbul'da suya yüzde 15'lik indirim teklifine karşı çıktığı ortaya çıktı. Oylamada CHP grubunun tamamı red oyu verdi.



İKİYÜZLÜLÜKTE SINIR YOK!
Halka binbir türlü yalan söylemekten çekinmeyen CHP, ikiyüzlülükte de sınır tanımıyor. "İstanbul'a ucuz su" sözü verip, indirim teklifine hayır oyu veren CHP, verdiği hayır oylarına rağmen geçen teklifi sahiplenmekten de geri kalmadı.
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