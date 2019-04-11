Ekrem İmamoğlu'nun sarf ettiği '145 yıl' çıkışının perde arkasında ne var? O dönemde Abdülhamit'e yaptırılanlar nelerdi? İşte detaylar 11.04.2019 22:51

CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu, önceki gün yaptığı konuşmada, '145 yıldır biz demokrasi için mücadele ediyoruz' dedi. Bu skandal sözler üzerine tepkiler ise çığ gibi büyüdü. Peki İmamoğlu'nun bu sözünün perde arkasında ne var? 145 yıl önce ne yaşandı? İşte detaylar...

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye adayı Ekrem İmamoğlu'nun önceki gün yaptığı bir konuşmada söylediği sözler büyük tepki çekti. Yerel seçimlerle ilgili itiraz sürecine ilişkin yaptığı açıklamada Ekrem İmamoğlu, özellikle tarih verip "145 yıldır biz demokrasi için mücadele ediyoruz" dedi.

İMAMOĞLU 145 YIL SÖZÜYLE NEYİ KAST ETTİ?

Bütün dünya merak ediyor dedi, batıya mesaj gönderdi sonra ise "145 yıldır biz demokrasi için mücadele ediyoruz" sözüyle Osmanlı'yı hedef aldı. Bu sözler ne anlama geliyor, o dönemde Osmanlı'da neler yaşandı.

İmamoğlu'nun sözünü ettiği yıl, yani yaklaşık 145 yıl önce Osmanlı İmparatorluğu oldukça kanlı bir olaya şahit olmuştu. Sultan Abdülaziz, Mithat Paşa'nın başını çektiği bir grup tarafından tahttan indirildi, yerine V. Murat geçirildi.

İNTİHAR DEDİLER

Darbe sonrası Feriye Sarayı'na götürülen Sultan Abdülaziz'e burada onur kırıcı davranışlarda bulunuldu. Çok kısa süre içerisinde iki bileği de kesilmiş olarak ölü bulundu. Sultan'ın vefatı "intihar" olarak duyuruldu. V. Murat ise, ciddi sağlık sorunları tespit edildiği için 6 ay sonra tahttan indirildi. Yerine veliaht şehzade II. Abdülhamid geçti. İmamoğlu'un söylediği 145 yıl da bu tarihe denk geliyor. İşte o dönemde yaşananlar ve o sözün perde arkası...

İmamoğlu'nun bu sözleri Abdülhamit'e zorla ve baskıyla yaptırılanları akıllara getirdi. İstanbul seçimlerinde de hala itirazlar sürerken, YSK da herhangi bir karar vermemişken bu tür açıklamalarla karar merci baskı altına almak isteniyor.