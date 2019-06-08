Haberler Web TV Ekrem İmamoğlu'nun Ordu Valisi Seddar Yavuz'a hakaret ettiği o an! | Video izle

Ekrem İmamoğlu'nun Ordu Valisi Seddar Yavuz'a hakaret ettiği o an! | Video izle

08.06.2019 05:58

Ordu Havalimanında hakkı olmadığı halde VIP’i kullanmak isteyen CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, kendisine kuralları hatırlatan polislere, Ordu Valisi Seddar Yavuz’u kastederek “Bu vali tam bir it!” diyerek küfretti. İmamoğlu'nun ağzından dökülen o ana ait olduğu öne sürülen bir video günler sonra ortaya çıktı. İşte kameralara yansıyan o görüntü...


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları