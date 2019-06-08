Ekrem İmamoğlu'nun Ordu Valisi Seddar Yavuz'a hakaret ettiği o an! | Video izle 08.06.2019 05:58

Ordu Havalimanında hakkı olmadığı halde VIP’i kullanmak isteyen CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, kendisine kuralları hatırlatan polislere, Ordu Valisi Seddar Yavuz’u kastederek “Bu vali tam bir it!” diyerek küfretti. İmamoğlu'nun ağzından dökülen o ana ait olduğu öne sürülen bir video günler sonra ortaya çıktı. İşte kameralara yansıyan o görüntü...