Ordu Havalimanında hakkı olmadığı halde VIP’i kullanmak isteyen CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, kendisine kuralları hatırlatan polislere, Ordu Valisi Seddar Yavuz’u kastederek “Bu vali tam bir it!” diyerek küfretti. İmamoğlu'nun ağzından dökülen o ana ait olduğu öne sürülen bir video günler sonra ortaya çıktı. İşte kameralara yansıyan o görüntü...
Ekrem İmamoğlu'nun Ordu Valisi Seddar Yavuz'a hakaret ettiği o an! | Video izle08.06.2019 05:58
- Ekrem İmamoğlu'nun Ordu Valisi Seddar Yavuz'a hakaret ettiği o an! | Video izle
- Yenibosna'da otomobilin çarptığı yaya öldü
- Başkan Erdoğan'dan Mesut Özil ve Amine Gülşe çiftine önemli tavsiyeler
- İşte CHP'li Aykut Erdoğdu'nun planlı skandalları
- Kıraathanede sırtına mermi isabet eden kişi öldü
- Başkan Erdoğan nikah şahidi oldu! Mesut Özil Amine Gülşe evlendi
- Başkan Erdoğan, futbolcu Mesut Özil'in nikah şahidi oldu
- Binali Yıldırım'dan Ekrem İmamoğlu ile ortak canlı yayın açıklaması
- İyi karpuz nasıl seçilir, nasıl anlaşılır? İşte sulu ve tatlı karpuz seçmenin yolları (Video)
- Başkan Erdoğan'a 15 Temmuz Şehitler Anıtı önünde sevgi seli
- FOX TV Ekrem İmamoğlu'nun Ordu valisine hakaretini neden yayınlamadı?
- Gerilim tırmanıyor! ABD ve Rus savaş gemileri birbirine girdi
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.