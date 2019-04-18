Ekrem İmamoğlu'nun musakkalı mütevazilik yalanı

Dün YSK tarafından mazbatası verilerek göreve başlayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 250 bin liralık saat taktığının ortaya çıkmasının ardından yeniden mütevazi bir kişi olduğu algısı yaratmak için çalışmalara başladı. Göreve başlamasının ardından belediye çalışanları ile tanışmaya başlayan İmamoğlu, burada büyük bir mizansene imza attı. İlk icraat olarak kurgulanmış bayat bir senaryo ortaya koydu. Belediyenin çay ocağına giderek, "Bugün yemekte ne var?" sorusunu soran İmamoğlu, "çalışanlara musakka, başkana antrikot" cevabını alınca şovunu yaptı. 1994 yılından bu yana başkana ve personele aynı yemeğin çıktığı belediyede "Benden önceki başkanlar lüks içinde yaşıyordu" algısını oluşturmaya çalışan İmamoğlu, ortaya konulan senaryo ile taktığı 250 bin liralık saati unutturmaya çalışarak yeniden "halkın adamıyım" imajı çizmeye çalıştı.
Ekrem İmamoğlu'nun musakkalı mütevazilik yalanı18.04.2019 21:48
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