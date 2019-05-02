Yerel seçimlerden sonra en tartışmalı konularından birisi de CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun iki önemli maça gitmesi ve mazbatayı tribünlerde araması olmuştu.. İmamoğlu, 13 Nisan'da Vodafone Park'ta oynanan Beşiktaş-Başakşehir maçına gitmiş ve bir locadan maçı izlemişti. Peki İmamoğlu o maça nasıl gitti? İmamoğlu'nu o locaya kim davet etti? Locanın şu sıralar Beşiktaş Kulübünü zorda bırakacak şekilde İmamoğlu'na ayarlandığı ortaya çıktı. Mahmut Övür bugünkü yazısında bu konuyu anlattı. İşte ayrıntılar...
Ekrem İmamoğlu'nun maç izlediği locanın sahibinden ihtar! 254 bin dolar ödediğim locayı iznim olmadan...02.05.2019 13:54
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