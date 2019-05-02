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Ekrem İmamoğlu'nun maç izlediği locanın sahibinden ihtar! 254 bin dolar ödediğim locayı iznim olmadan...

02.05.2019 13:54

Yerel seçimlerden sonra en tartışmalı konularından birisi de CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun iki önemli maça gitmesi ve mazbatayı tribünlerde araması olmuştu.. İmamoğlu, 13 Nisan'da Vodafone Park'ta oynanan Beşiktaş-Başakşehir maçına gitmiş ve bir locadan maçı izlemişti. Peki İmamoğlu o maça nasıl gitti? İmamoğlu'nu o locaya kim davet etti? Locanın şu sıralar Beşiktaş Kulübünü zorda bırakacak şekilde İmamoğlu'na ayarlandığı ortaya çıktı. Mahmut Övür bugünkü yazısında bu konuyu anlattı. İşte ayrıntılar...


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