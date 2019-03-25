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Ekrem İmamoğlu'nun listesinde 13 PKK'lı var

25.03.2019 11:37

Millet İttifakının PKK ile bağlantılı 334 kişiyi belediye meclis üyesi yaptığı belirlendi. CHP İstanbul Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun listesinde 13 PKK/KCK'lı isim belediye meclis üyesi adayı yapıldı. Ekrem İmamoğlu'nun başkanlığını yaptığı Beylikdüzü Belediyesi'nde de HDP'li adaylar seçilebilecek yerlere konuldular. İşte CHP'nin İstanbul listelerindeki PKK ve KCK'lılar...


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