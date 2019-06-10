Ekrem İmamoğlu'nun 'it' saygısızlığına istifa çağrısı 10.06.2019 20:46

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu Ordu Valisi’ne yönelik çirkin ifadesiyle ilgili yaptığı basın toplantısında kelime oyunu yapmaya çalıştı. Yasal hakkı bulunmamasına karşın VIP’yi kullanmaya çalışan CHP İstanbul adayı Ordu Valisi’ne yönelik hakaret dolu sözler sarf etti. Bir ilde devletin en üst makamı olan valiye yönelik skandal sözler sonrası CHP sessizliğe büründü.