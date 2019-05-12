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Ekrem İmamoğlu'nun hoşgörü maskesi bir kez daha düştü! Gazetecileri acımasızca darp ettirdi

12.05.2019 10:35

Sevgi pıtırcığı gibi ortalıkta gezinen ve her fırsatta "herkesi kucaklayacağım" diyen CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun hoşgörü maskesi bir kez daha düştü. İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde gazetecileri darp ettirdiği görüntüler ortaya çıktı.


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