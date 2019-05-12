Sevgi pıtırcığı gibi ortalıkta gezinen ve her fırsatta "herkesi kucaklayacağım" diyen CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun hoşgörü maskesi bir kez daha düştü. İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde gazetecileri darp ettirdiği görüntüler ortaya çıktı.
Ekrem İmamoğlu'nun hoşgörü maskesi bir kez daha düştü! Gazetecileri acımasızca darp ettirdi12.05.2019 10:35
- Ekrem İmamoğlu'nun hoşgörü maskesi bir kez daha düştü! Gazetecileri acımasızca darp ettirdi
- Son dakika: Muğla'da kaybolan 100 yaşındaki kadın bulundu
- Venezuela'da Guaido'dan tehlikeli talimat!
- Binali Yıldırım'a çocuklardan destek... #ÇünküÇaldılar
- Gazeteci Erem Şentürk sordu... #ÇünküÇaldılar
- Senarist Hasan Kaçan cevapladı... #ÇünküÇaldılar
- Binali Yıldırım'a çocuklardan destek... #ÇünküÇaldılar
- “Her şey güzel olacak” isimli projenin fikir babası FETÖ'cü Emre Uslu çıktı!
- YSK, neden sadece İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini iptal etti?
- Binali Yıldırım'dan 'Seçim neden iptal edildi?' sorusuna cevap: Çok basit, çünkü çaldılar
- Bahçeli'den flaş İstanbul mesajı
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.