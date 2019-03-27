Ekrem İmamoğlu'nun her fırsatta dillendirdiği "yeşil alan" icraatı yalan çıktı!

Verdiği birçok vaadi yerine getirmediği ortaya çıkan CHP'nin İstanbul adayı İmamoğlu'nun, katıldığı her programda defalarca tekrarladığı sözde yeşil alan icraatı da yalan çıktı!
RESMİ RAKAMLAR YALANINI ORTAYA ÇIKARDI!
İmamoğlu'nun en çok güvendiği ve sık sık tekrarladığı "Kişi başına düşen yeşil alanı 5.7 metreden 9.5 metreye çıkardım" icraatı resmi rakamlarla yalanlandı.
Çevre Şehir ve Kültür'den sorumlu Ak Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Mimar Yunus Fırat Aydın, katıldığı bir programda Beton Ekrem'in yalanını ortaya çıkardı. Resmi rakamları açıklayan Yunus Fırat Aydın, Beylikdüzü'nde kişi başına düşen yeşil alanın 3,91 metrekare olduğunu açıkladı.
BOL KESEDEN ATMAYI SEVERLER
İmamoğlu'nun yeşil alan yalanını eleştiren Fırat Aydın, "Beylikdüzü'nde yeşil alanı 1 metre arttırmayan İmamoğlu, İstanbul'da 3 katına çıkartmaktan bahsediyor. Yalandan kim ölmüş?" dedi.
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