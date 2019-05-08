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Ekrem İmamoğlu'nun görevde kaldığı 18 günde imza attığı skandal kararlar

08.05.2019 15:42

Ekrem İmamoğlu, şaibelerle oturduğu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğunda 18 gün kaldı. İşte o 18 gün içinde İmamoğlu'nun imza attığı skandal kararlarar


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