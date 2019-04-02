Ekrem İmamoğlu'nun "Dosya kaçırıyorlar" iftirasına İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden sert tepki 02.04.2019 16:42

Millet İttifakı'nın İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu'nun “İstanbul Büyükşehir Belediyesinden bir sürü ihbar alıyoruz. Dosya kaçıranlar var odasını toplayanlar var.” iftirasına İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden sert tepki geldi. İBB'den yapılan açıklamada, "Tamamen iftiradır. Komik bir algı operasyonudur." denildi.