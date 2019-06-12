Ekrem İmamoğlu'nun canlı yayındaki yalanına videolu cevap! 12.06.2019 01:44

CHP'nin İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu katıldığı canlı yayında, TRT'yi eleştirerek kendisini haber yapmadığını iddia etti. Ancak İmamoğlu'nun bu iddiasının doğru olmadığı çok geçmeden görüntüleriyle birlikte ortaya çıktı.