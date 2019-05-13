Ekrem İmamoğlu'nun bir yalanı daha ortaya çıktı! İBB binasındaki Atatürk tablosunu CHP çalışanları teslim almış 13.05.2019 19:58

31 Mart 2019'da yapılan yerel seçimlerde türlü oyun ve usulsüzlüklerle halkın iradesini gasp etmeye çalışan ve bu yolla başkanlık koltuğuna oturmayı amaçlayan CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun 'Atatürk tablosu' yalanını bozan görüntüler ortaya çıktı!

31 Mart 2019'da yapılan yerel seçimlerde türlü oyun ve usulsüzlüklerle halkın iradesini gasp etmeye çalışan ve bu yolla başkanlık koltuğuna oturmayı amaçlayan CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun bir oyunu daha ortaya çıktı.

İmamoğlu, YSK'nin İstanbul seçimini iptal ettiği akşam Atatürk tablosunun da makam odasından çıkarıldığı yalanını söylemişti. Gerçek ise öyle değildi. İmamoğlu'nun kurduğu çirkin oyunu bozan görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde ise İmamoğlu'nun çalışanları İBB'ye gelip CHP adayına ait eşyaları teslim alıp gidiyorlar.