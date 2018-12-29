CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun arkadaşlarından çirkin bir paylaşım! İmamoğlu ve eşinin fotoğrafı ile TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve eşinin fotoğrafı yan yana konulup altına da, "İstanbul belediye başkan adayları ve eşleri. Bir tarafta aydınlık, diğer tarafta karanlık" yazıldı. Sosyal medyadaki bu paylaşıma tepkiler kısa sürede çığ gibi büyüyünce paylaşım silindi.
Ekrem İmamoğlu'nun arkadaşlarından başörtüsü düşmanlığı!29 Aralık 2018, Cumartesi
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