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Ekrem İmamoğlu'nun arkadaşı CHP'li Taşkın Ofluoğlu'ndan skandal ezan çıkışı

14.03.2019 17:17

Taksim'de 8 Mart Kadınlar Günü'nde CHP ve PKK'nın siyasi kolu HDP öncülüğünde toplanan grubun skandal ezan protestosu geçmişi akıllara getirdi. İstanbul Beylikdüzü Belediyesi'nde yapılan 2014'ün ilk meclis toplantısında konuşan CHP'li meclis üyesi ve Ekrem İmamoğlu'nun arkadaşı Taşkın Ofluoğlu, "Ezan dinlemek isteyen kaset alsın" diyerek skandal açıklamalara imza atmıştı. CHP, Fatih'teki Mimar Mehmetağa Camii'ni de 1938 yılında nalbanta çevirmişti ve namaz kılınan kutsal yere atlar bağlanıyordu. İşte o karanlık günlerden görüntüler...


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