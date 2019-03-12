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Ekrem İmamoğlu'ndan vatandaşa çirkin sözler

12.03.2019 13:03

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu skandallarına bir yenisini daha ekledi.  Ekrem İmamoğlu'nun sokakta bir vatandaşla yaşadığı diyalog gündeme bomba gibi düştü.


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