Ekrem İmamoğlu'ndan vatandaşa çirkin sözler

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu skandallarına bir yenisini daha ekledi. Ekrem İmamoğlu'nun sokakta bir vatandaşla yaşadığı diyalog gündeme bomba gibi düştü.
Ekrem İmamoğlu'ndan vatandaşa çirkin sözler12.03.2019 13:03
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