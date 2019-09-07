Ekrem İmamoğlu'ndan skandal atama! Ümit Boyner’in oğlu Boş CV ile Kültür A.Ş.'ye müdür oldu! 07.09.2019 16:59

Göreve geldikten hemen sonra işçi kıyımı, zamlar ve yandaş atamalarıyla gündeme gelen CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun skandallarının ardı arkası kesilmiyor. İmamoğlu, Beylikdüzü’nde ihale verdiği müteahhidi Kültür AŞ Genel Müdürü olarak atamasının ardından şimdi de TÜSİAD eski başkanı Ümit Boyner’in herhangi bir kariyeri olmayan oğlu Mithat Sinan Bolak'ı da Etkinlikler Müdürü yaptı. Yapılan atama, İBB İnsan Kaynakları birimi tarafından e-posta yolu ile duyuruldu. Liyakatten dem vuran CHP'nin kariyeri olmayan ismi müdür yapması ise dikkat çekti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediyesi'nde organizasyon ihalelerini verdiği Serdal Taşkın'ı Genel Müdür olarak atadığı Kültür A.Ş.'ye Kültürel Etkinlikler Müdürü olarak TÜSİAD'ın eski Başkanı Ümit Boyner'in oğlu Mithat Sinan Bolak'ı atadı.

Atama, İBB İnsan Kaynakları birimi tarafından belediye personeline kurumsal e-posta yoluyla duyuruldu. Kültür A.Ş.'ye bağlı Kültürel Etkinlikler Müdürlüğü'nün görev kapsamında, Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı farklı ilçelerdeki 20 kültür merkezinin yönetimi ve burada yapılacak sinema, tiyatro, konser, sergi, toplantı ve paneller gibi bütün kültürel etkinlikler giriyor.