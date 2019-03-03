Ekrem İmamoğlu'ndan seçmene hakaret: Sen işine bak kafanı yorma! 03.03.2019 20:12

CHP'nin İstanbul adayı Beton Ekrem seçim kampanyası kapsamında esnaf ziyaretinde bulundu. Beton Ekrem burada, Şişli sokaklarındaki çöp yığınının temizlenmesini isteyen seçmene hakaret ederek yanıt verdi. İmamoğlu, "CHP'nin yönettiği Şişli sokaklarındaki çöp bu sorun nasıl çözülecek?" diye soran seçmene “Sen beynini o işlere yorma, sen ticaretine bak o senin işin değil" diyerek hakaret etti.

50 yıllık pazarcı Tahsin Elmas, Ekrem İmamoğlu'ndan CHP'nin yönettiği Şişli sokaklarının temizlemesini istedi. İmamoğlu ise Tahsin amcaya hakaret edip "Sen beynini o işlere yorma, sen ticaretine bak o senin işin değil" dedi. Skandal diyaloglar ise sosyal medyada paylaşıldı.

Vatandaşlar yaşanan bu diyalog sonrası Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi.