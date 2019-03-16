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Ekrem İmamoğlu'ndan itiraf gibi açıklama! "İP ve HDPKK'nın desteği arkamda"

16.03.2019 00:23


CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu, adeta malumun ilanında bulundu. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu gibi HDPKK'lılarla arasından su sızmayan İmamoğlu, katıldığı bir programda "İYİ Parti'nin desteği arkamda, HDP ise beni desteklemekte İYİ Parti ile yarışıyor" diyerek HDPKK'lılarla işbirliğini bir kez daha itiraf etti.

BİRÇOK İLDE ORTAKLIK VAR!
Zillet İttifakı 31 Mart Yerel Seçimleri öncesi birçok il ve ilçede ortak adayı destekliyor. Sözde Atatürk'ün partisi CHP'nin seçimlerde PKK'nın siyasi uzantısı HDP'yi desteklemesi partililer tarafından büyük tepkiyle karşılanmış ve parti içindeki birçok önemli ismin istifasına sebep olmuştu.
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