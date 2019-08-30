Haberler Web TV Ekrem İmamoğlu'ndan işçi kıyımı! İşten çıkartılan İBB çalışanlarının Saraçhane’deki eylemleri sürüyor

Ekrem İmamoğlu'ndan işçi kıyımı! İşten çıkartılan İBB çalışanlarının Saraçhane’deki eylemleri sürüyor

30.08.2019 00:17

İşten çıkarılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının Saraçhane’de hizmet binası önünde başlattığı eylemleri devam ediyor. Akşam saatlerinde basın açıklaması yapan işçiler Ekrem İmamoğlu’na seslenerek, “Bizler buradayız bizi kucaklamanızı bekliyoruz" dedi.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları