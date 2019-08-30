İşten çıkarılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının Saraçhane’de hizmet binası önünde başlattığı eylemleri devam ediyor. Akşam saatlerinde basın açıklaması yapan işçiler Ekrem İmamoğlu’na seslenerek, “Bizler buradayız bizi kucaklamanızı bekliyoruz" dedi.
Ekrem İmamoğlu'ndan işçi kıyımı! İşten çıkartılan İBB çalışanlarının Saraçhane’deki eylemleri sürüyor30.08.2019 00:17
- Ekrem İmamoğlu'ndan işçi kıyımı! İşten çıkartılan İBB çalışanlarının Saraçhane’deki eylemleri sürüyor
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