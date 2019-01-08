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Ekrem İmamoğlu'ndan 15 Temmuz ile ilgili skandal paylaşım

08 Ocak 2019, Salı

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak gösterilen Ekrem İmamoğlu'nun 15 Temmuz gecesi yaptığı skandal paylaşımı ortaya çıktı. Beton Ekrem'in 15 Temmuz gecesi resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı skandal paylaşıma Takvim Gazetesi Yazarı Ekrem Kızıltaş A Haber canlı yayınında tepki gösterdi. Kızıltaş, Beton Ekrem'in darbe gecesi Brüksel'de olmasına ve mesajında geçen 'Sulh' kelimesine dikkat çekti.


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