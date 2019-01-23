Ekrem İmamoğlu'na vatandaştan bir şok daha! Erdoğan broşürüyle cevap verdi

Seçim çalışmalarına devam eden CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Tuzla’da Aydıntepe semt pazarını ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. İmamoğlu'na bir kadın, Başkan Erdoğan'ın broşürünü göstererek "Bu bizim gönlümüze kurulmuş bir taht. Bundan başkası bize çözüm üretmez." dedi.
Ekrem İmamoğlu'na vatandaştan bir şok daha! Erdoğan broşürüyle cevap verdi23 Ocak 2019, Çarşamba
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