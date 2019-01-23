Ekrem İmamoğlu'na vatandaştan bir şok daha! Erdoğan broşürüyle cevap verdi 23 Ocak 2019, Çarşamba

Seçim çalışmalarına devam eden CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Tuzla’da Aydıntepe semt pazarını ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. İmamoğlu'na bir kadın, Başkan Erdoğan'ın broşürünü göstererek "Bu bizim gönlümüze kurulmuş bir taht. Bundan başkası bize çözüm üretmez." dedi.