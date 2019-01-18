Ekrem İmamoğlu'na vatandaştan bir şok daha

Seçim çalışmalarına devam eden Ekrem İmamoğlu yine bir seçmenden oy konusunda olumsuz yanıt alınca, bu kez vatandaşa 'Oy mu istedim, bir Cağ Kebabı yiyelim dedim' ifadelerini kullandı.
Ekrem İmamoğlu'na vatandaştan bir şok daha18 Ocak 2019, Cuma
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