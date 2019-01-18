Ekrem İmamoğlu'na vatandaştan bir şok daha 18 Ocak 2019, Cuma

Seçim çalışmalarına devam eden Ekrem İmamoğlu yine bir seçmenden oy konusunda olumsuz yanıt alınca, bu kez vatandaşa 'Oy mu istedim, bir Cağ Kebabı yiyelim dedim' ifadelerini kullandı.