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Ekrem İmamoğlu'na vatandaştan bir şok daha

18 Ocak 2019, Cuma

Seçim çalışmalarına devam eden Ekrem İmamoğlu yine bir seçmenden oy konusunda olumsuz yanıt alınca, bu kez vatandaşa 'Oy mu istedim, bir Cağ Kebabı yiyelim dedim' ifadelerini kullandı.


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