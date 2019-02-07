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Ekrem İmamoğlu'na tokat gibi sözler: Teröristlerle işbirliği yapana oy vermem

07 Şubat 2019, Perşembe

CHP’li Ekrem İmamoğlu’na bir tepki de Hatice teyzeden geldi. Hatice Ocak, “CHP, vatan hainlerinin yanında olursa asla oy vermem” dedi.


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