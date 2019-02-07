Ekrem İmamoğlu'na tokat gibi sözler: Teröristlerle işbirliği yapana oy vermem 07 Şubat 2019, Perşembe

CHP’li Ekrem İmamoğlu’na bir tepki de Hatice teyzeden geldi. Hatice Ocak, “CHP, vatan hainlerinin yanında olursa asla oy vermem” dedi.