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Ekrem İmamoğlu'dan DSP'nin Avcılar adayı Handan Toprak Benli'ye tehdit

25.03.2019 11:52

Zillet İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Avcılar mitinginde DSP'nin adayı Handan Toprak Benli'yi "Son uyarımdır! Çekil" sözleriyle tehdit etti. Benli, "Çekilmiyorum ne yapacaksınız?  Vuracak mısınız?'' diyerek İmamoğlu'na rest çekti. DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'dan da sert tepki geldi: Bu demokrasi adına en büyük ayıptır. Faşizanca bir düşüncedir.


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