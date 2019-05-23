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Ekrem İmamoğlu yalanlarına şehidi bile alet etti

23.05.2019 16:47

FOX Tv'de İsmail Küçükkaya'nın programına konuk olan Ekrem İmamoğlu bu programda söylediği yalanlarla boyut atladı. 18 günlük başkanlık dönemine ait haberlerin İBB sitesinden silindiğini iddia eden İmamoğlu bu yalanına şehit itfaiye onbaşı Taner Çebi'yi bile alet etti. Şehidi anma haberinin İBB sitesinden kaldırıldığını pervasızca iddia eden İmamoğlu'nun bu yalanı da çok geçmeden ortaya çıktı.


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