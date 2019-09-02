Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu’ndan zoraki dua pozu 02.09.2019 09:00

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Diyarbakır'da Tahir Elçi'nin mezarını ziyaret etti. Ziyaret sırasında eşi Dilek İmamoğlu da yanındaydı. Mezara karanfiller koyan Ekrem İmamoğlu daha sonra dua etmeye başladı. İmamoğlu kameraların kayıt yaptığı anda eşi Dilek İmamoğlu’nun dua etmediğini görünce dürterek dua pozu vermesi konusunda uyardı. İmamoğlu çiftinin bu zoraki dua şovu sosyal medyada büyük tepki topladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Diyarbakır'da eski Diyarbakır baro Başkanı Tahir Elçi'nin mezarını ziyaret etti. İmamoğlu'nun mezar ziyareti sırasında kameralara yansıyan bir olay dikkatlerden kaçmadı.



İMAMOĞLU ÇİFTİNDEN ZORAKİ DUA POZU!

Muhafazakar bir görüntü sergileyerek prim yapma peşine düşen İmamoğlu'nun maskesi bir kez daha düştü. Tahir Elçi'nin mezarını ziyaret eden İmamoğlu, kameraların kayıtta olduğu esnada eşinin dua etmediğini görünce dürterek uyardı. İmamoğlu ailesinin bu zoraki ve göstermelik dua mizanseni sosyal medyada büyük tepki topladı.



