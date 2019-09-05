Ekrem İmamoğlu tatilde, İBB'den atılan işçiler hak arayışında... Her şey böyle mi güzel olacak? 05.09.2019 18:34

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun işçi kıyımı Türkiye'yi ayağa kaldırdı. İşlerine son verilen işçilerin günlerdir süren eylemi devam ediyor. Haklarını arayan işçiler İmamoğlu'na sözünü tut çağrısında bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde başkanlık koltuğuna oturan Ekrem İmamoğlu, seçim öncesi verdiği sözleri unuttu. 100'lerce işçi İBB'den çıkarıldı. Ekmeğiyle oynanan yüzlerce işçi İBB önündeki protesto gösterisine devam ediyor. İşlerine geri dönmek isteyen fişçiler, İmamoğlu'nun seçim dönemindeki vaadinin tutulmadığını hatırlattı. "Her şey böyle mi güzel olacak?" diyen işçilerin aileleri de İBB önündeki nöbetine devm ediyor.

İBB önünde nöbet tutan bir vatandaş, "Kılıçdaroğlu kimse yatağa aç girmeyecek dedi. Bunlar yatağa aç giriyor. Böyle mi her şey çok güzel olacak. Böyle her şey çirkin" dedi.

İMAMOĞLU TATİLDE İŞÇİLER HAK ARAYIŞINDA

Tatile çıkan İmamoğlu'na tepki gösteren bir vatandaş, "Bizimle muhatap olan yok. İmamoğlu bizi kırdı. Her şey çok güzel olacak 16 milyonu kucaklayacağız dediler. Burada yatıp kalkıyoruz bizi kucaklayan yok" ifadesini kullandı.