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Ekrem İmamoğlu ödüllü işçiyi de işten çıkardı! İSPARK eski çalışanı Metin Karadeniz

02.09.2019 22:02

23 Haziran yerel seçimlerinin ardından CHP'nin kazandığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Ekrem İmamoğlu'nun işçi kıyımı başladı. İBB'nin iştirak şirketlerinden çıkarılan işçiler arasına her geçen gün yenileri ekleniyor. Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Seçimden önce işe alınmışlar" dediği o işçilerden biri olan İSPARK eski çalışanı Metin Karadeniz. Geçtiğimiz yıl Beyoğlu Belediyesinde temizlik işçisi iken içi dolar dolu cüzdanı polise teslim etmesiyle herkesin takdirini kazanan Karadeniz, bu davranışının ödülü olarak İSPARK'a atanmıştı.


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