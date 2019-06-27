Haberler Web TV Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldı (Video)

Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldı (Video)

27.06.2019 18:15

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Ekrem İmamoğlu, mazbatasını aldı. İmamoğlu'na CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile eşi ve oğlu eşlik etti.


3 Haziran'da yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı seçiminde yüzde 54.21 oy alarak başkan seçilen Ekrem İmamoğlu bugün göreve başlıyor.

MAZBATASINI ALDI
İmamoğlu, önce İl Seçim Kurulu'ndan mazbatasını almak üzere 17.00 sıralarında İstanbul Adliyesi'ne geldi.

Mazbatasını teslim alan İmamoğlu, Saraçhane'deki belediye binasına geçecek.

DEVİR TESLİM TÖRENİ 18:30'DA
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı devir-teslim töreni saat 18.30'da yapılacak.

Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından İstanbulluları törene davet etti.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları