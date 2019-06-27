Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldı (Video)

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Ekrem İmamoğlu, mazbatasını aldı. İmamoğlu'na CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile eşi ve oğlu eşlik etti.
3 Haziran'da yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı seçiminde yüzde 54.21 oy alarak başkan seçilen Ekrem İmamoğlu bugün göreve başlıyor.
MAZBATASINI ALDI
İmamoğlu, önce İl Seçim Kurulu'ndan mazbatasını almak üzere 17.00 sıralarında İstanbul Adliyesi'ne geldi.
Mazbatasını teslim alan İmamoğlu, Saraçhane'deki belediye binasına geçecek.
DEVİR TESLİM TÖRENİ 18:30'DA
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı devir-teslim töreni saat 18.30'da yapılacak.
Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından İstanbulluları törene davet etti.
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