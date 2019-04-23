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Ekrem İmamoğlu İstiklal Marşı'nı yanlış okudu

23.04.2019 12:20

"Başkan APO'nun heykelini dikeceğiz", "PKK'lı teröristin cenazesine katılmayan vekiller hakkında soruşturma açarım" diyen Selahattin Demirtaş'ı öve öve bitiremeyen CHP'li Ekrem İmamoğlu, İBB'nin 8. dönem ilk meclis toplantısının açılışında İstiklal Marşı'nı yanlış okudu. İmamoğlu, "Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal" mısrasını "Sana olmaz öykülen kanlarımız sonra helal" şeklinde okudu.


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