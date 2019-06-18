Ekrem İmamoğlu ile İsmail Küçükkaya'nın yayın öncesi Taksim'de bir otelde buluştuğu ortaya çıktı (Video) 18.06.2019 08:36

Cumhur İttifakı İstanbul adayı Binali Yıldırım ve CHP adayı arasındaki ortak yayının moderatörü İsmail Küçükkaya'nın taraflı yayın yaptığı tartışmaları sürerken yeni bir iddia daha gündeme geldi. CHP İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu ile moderatör İsmail Küçükkaya'nın ortak yayından 3 gün önce Taksim'de bir otelde buluştuğu ortaya çıktı. Bu gizemli buluşma soruları da beraberinde getirdi.

Türkiye'nin merakla beklediği Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu'nun televizyon tartışması önceki gece gerçekleşti. İki siyasi aktörün o programda ne söyleyeceği kadar programı kimin ve nasıl yöneteceği de önemliydi ve çok tartışıldı.

İmamoğlu aynı otelde basın toplantısında



Şimdi soru şu; tarafsız gazeteci moderatör İsmail Küçükkaya o otelde saat 13'ten sonra Ekrem İmamoğlu ile görüştü mü?

Ve Binali Yıldırım'ı "soruları talep etti" diye açıkça yalan söyleyerek suçlayan ve o gece "ahlak abidesi" kesilen İmamoğlu, Küçükkaya'dan soruları alıp hazırlık yaptı mı?

"Yavuz hırsız ev sahibini bastırır" misali önceden sorular istendi deyip algı oluşturanlar meğer arka planda organize işler peşindeymiş.

Bu hem siyaset hem de medya adına utanç verici.

Sabah / Mahmut ÖVÜR