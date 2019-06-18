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Ekrem İmamoğlu ile İsmail Küçükkaya'nın yayın öncesi Taksim'de bir otelde buluştuğu ortaya çıktı

18.06.2019 08:36

Cumhur İttifakı İstanbul adayı Binali Yıldırım ve CHP adayı arasındaki ortak yayının moderatörü İsmail Küçükkaya'nın taraflı yayın yaptığı tartışmaları sürerken yeni bir iddia daha gündeme geldi. CHP İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu ile moderatör İsmail Küçükkaya'nın ortak yayından 3 gün önce Taksim'de bir otelde buluştuğu ortaya çıktı. Bu gizemli buluşma soruları da beraberinde getirdi.


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