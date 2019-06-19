Ekrem İmamoğlu ile İsmail Küçükkaya görüşmesinde yeni perde! İşte tüm detaylar

CHP İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu ile CHP yandaşı İsmail Küçükkaya arasındaki sır görüşmede yeni detaylar ortaya çıktı. İsmail Küçükkaya, otele girer girmez CHP adayı Ekrem İmamoğlu’nun adamları tarafından kendi özel odasına götürülüyor. Ekrem İmamoğlu da aynı koridordan geçerek Küçükkaya’nın götürüldüğü özel odaya gidiyor. Oteldeki sır buluşma tam bir saat 40 dakika sürüyor.
Ekrem İmamoğlu ile İsmail Küçükkaya görüşmesinde yeni perde! İşte tüm detaylar19.06.2019 22:01
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