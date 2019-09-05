Ekrem İmamoğlu hızını alamadı! İstanbul'da yeni zamlar kapıda 05.09.2019 00:58

"Her şey çok güzel olacak" sloganıyla oy toplayan CHP'li İmamoğlu, 10 gün içinde ulaşımdan suya, otoparktan bisiklet kiralamaya kadar belediyenin her hizmetinin fiyatını yüzde 50'ye varan oranda artırdı. Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), zam furyasına devam ediyor. Belediye, okul servislerine ve taksilere yapılan zammın ardından belediye bünyesindeki bazı şirketlerde de zamma gitti. İki hafta içinde yapılan çok sayıda zamma İstanbullular tepki gösterdi. Öte yandan CHP'li belediye yeni zamlar için kolları sıvadı.