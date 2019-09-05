Haberler Web TV Ekrem İmamoğlu hızını alamadı! İstanbul'da yeni zamlar kapıda

Ekrem İmamoğlu hızını alamadı! İstanbul'da yeni zamlar kapıda

05.09.2019 00:58

"Her şey çok güzel olacak" sloganıyla oy toplayan CHP'li İmamoğlu, 10 gün içinde ulaşımdan suya, otoparktan bisiklet kiralamaya kadar belediyenin her hizmetinin fiyatını yüzde 50'ye varan oranda artırdı. Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), zam furyasına devam ediyor. Belediye, okul servislerine ve taksilere yapılan zammın ardından belediye bünyesindeki bazı şirketlerde de zamma gitti. İki hafta içinde yapılan çok sayıda zamma İstanbullular tepki gösterdi. Öte yandan CHP'li belediye yeni zamlar için kolları sıvadı.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları