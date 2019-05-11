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Ekrem İmamoğlu günde 60-70 defa iftar açıyormuş

11.05.2019 15:12

Muhafazakar kesime şirin gözükmek için her yolu deneyen CHP-HDP ve İP'in adayı Ekrem İmamoğlu, her akşam 60-70 evde iftar açtığını söyleyerek baltayı taşa vurdu ve vatandaşların "Böyle şey nasıl olur" diyerek tepkisini çekti. Bu durum akıllara her gün cuma namazı kıldığını söyleyen Muharrem İnce'yi getirdi.


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