Ekrem İmamoğlu günde 60-70 defa iftar açıyormuş 11.05.2019 15:12

Muhafazakar kesime şirin gözükmek için her yolu deneyen CHP-HDP ve İP'in adayı Ekrem İmamoğlu, her akşam 60-70 evde iftar açtığını söyleyerek baltayı taşa vurdu ve vatandaşların "Böyle şey nasıl olur" diyerek tepkisini çekti. Bu durum akıllara her gün cuma namazı kıldığını söyleyen Muharrem İnce'yi getirdi.