Ekrem İmamoğlu elinde hesap makinesiyle itiraz sürecini itibarsızlaştırmaya çalışıyor 08.04.2019 01:58

31 Mart yerel seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından İstanbul’da CHP’nin sandıklarda imza attığı usulsüzlük skandalı patlak verdi. Her gün defalarca kameralar karşısına geçerek sayımı sabote eden İmamoğlu, Binali Yıldırım ile arasındaki farkın her geçen saat azalmasıyla iyiden iyiye telaşa kapıldı. YSK'yı görevini yapmamakla suçlayan İmamoğlu, eline hesap makinesi alarak itiraz sürecini itibarsızlaştırmaya çalıştı. Fakat bu esnada ter döken İmamoğlu, hesabı karıştırdı, bölmesi gerekirken çarptı, bilgileri yanlış verdi... İşte fark azaldıkça dağılan İmamoğlu'nun o halleri...