Ekrem İmamoğlu 'derneklere yardım bitti' demişti! Bakın hangi derneğe yardım istedi

İl Seçim Kurulu'nun oldubittisi ile göreve gelir gelmez “Herkesi kucaklayacağım, kucaklamamdan kimse kaçamaz” diyen CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendisine çiçek ve benzeri hediye göndermek isteyenleri, İslam düşmanlığıyla bilinen derneğe bağış yapmaya yönlendirdi.
Ekrem İmamoğlu 'derneklere yardım bitti' demişti! Bakın hangi derneğe yardım istedi19.04.2019 12:24
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