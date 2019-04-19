Haberler Web TV Ekrem İmamoğlu 'derneklere yardım bitti' demişti! Bakın hangi derneğe yardım istedi

Ekrem İmamoğlu 'derneklere yardım bitti' demişti! Bakın hangi derneğe yardım istedi

19.04.2019 12:24

İl Seçim Kurulu'nun oldubittisi ile göreve gelir gelmez “Herkesi kucaklayacağım, kucaklamamdan kimse kaçamaz” diyen CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendisine çiçek ve benzeri hediye göndermek isteyenleri, İslam düşmanlığıyla bilinen derneğe bağış yapmaya yönlendirdi.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları