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Ekrem İmamoğlu canlı yayında milyonların gözü önünde yalan söyledi

16.06.2019 22:11

AK Parti Adayı Binali Yıldırım ve CHP Adayı Ekrem İmamoğlu, İsmail Küçükkaya moderatörlüğünde İstanbul ile ilgili projelerini anlattığı programda CHP Adayı İmamoğlu 31 Mart gecesinde farkın 29 bin olduğunu söylemediğini iddia etti ve farkın 24 bin olduğunu söyledi. İşte İmamoğlu'nu canlı yayında yalanlayan o görüntüler.


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