Ekrem İmamoğlu Binali Yıldırım'ın sözlerini çarpıttı 23.05.2019 16:40

Cumhur İttifakı'nın adayı Binali Yıldırım ile karşılıklı canlı yayın yapma polemiğine giren İmamoğlu, Yıldırım'ın söylediği sözleri çarpıttı. İmamoğlu, Binali Yıldırım'ın canlı yayına çıkmak için başkalarından izin aldığı algısını yaratmaya çalıştı. İmamoğlu'nun çarpıttığı sözleri Binali Yıldırım'ın ise katıldığı televizyon programının moderatörü Didem Arslan Yılmaz düzeltti. Binali Yıldırım ise, "Tek başıma karar veremem. Ekrem Bey ile birlikte karar vereceğiz." sözlerinin maksatlı bir şekilde birilerinden izin alacakmış gibi lanse edildiğini söyledi.