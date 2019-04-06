Ekrem İmamoğlu, Binali Yıldırım ile arasındaki oy farkının hızla kapandığını kabul etmek zorunda kaldı 06.04.2019 10:20

Seçim gecesi ‘29 bin oy farkla kazandık. Yeniden saydırmayız’ diyen Ekrem İmamoğlu ve CHP’liler, son gelişmelerle farkın hızla kapandığını kabul etmek zorunda kaldı. İmamoğlu, Binali Yıldırım'la arasındaki farkın 18 bin 742'ye düştüğünü açıkladı. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in ise, "Tüm sandıklar sayılsa bile 13 bin farkla İstanbul'u Ekrem İmamoğlu alıyor" paylaşımını sosyal medyadan silmesi dikkat çekti.