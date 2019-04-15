Egzoz gazı emisyon ölçümü için 'Plaka Tanıma Sistemi' geliyor 15.04.2019 13:05

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "Egzoz denetimlerinde seyir halindeki tüm araçlar durdurulması yerine sadece ölçüm yaptırmayanların tespiti uygulaması, pilot olarak Ankara'da gerçekleşecek." dedi.