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Egzoz gazı emisyon ölçümü için 'Plaka Tanıma Sistemi' geliyor

15.04.2019 13:05

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "Egzoz denetimlerinde seyir halindeki tüm araçlar durdurulması yerine sadece ölçüm yaptırmayanların tespiti uygulaması, pilot olarak Ankara'da gerçekleşecek." dedi.


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