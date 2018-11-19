Ege'de kaçak göçmenleri kurtarmak için operasyon 19 Kasım 2018, Pazartesi

Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı, sabah saatlerinde gelen bir ihbar üzerine Ege'de bulunan Yumurta Ada'da mahsur kaldığı tespit edilen göçmenleri kurtarmak için operasyon başlattı.

Alınan bilgiye göre, sabaha karşı Alo 158 ihbar hattını arayan bir düzensiz göçmen, bir adada 40 civarında kişiyle grup halinde mahsur kaldıklarını belirterek yardım istedi.

Konum sorgulaması sonucu ihbar mevkisinin, Kuzey Ege'de, Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarındaki Yumurtalık Ada olduğunu tespit eden Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı, 2 helikopter ve bir botla arama kurtarma faaliyeti başlattı.

Ege Denizi'ndeki Yumurta Ada'da mahsur kalan düzensiz göçmenlerden aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 10 kişi kurtarıldı.