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Ege'de FETÖ'cü avı

30 Ekim 2017, Pazartesi
Bodrum'dan Yunanistan'ın Kos adasına kaçmaya çalışan FETÖ'cülere operasyon yapıldı. Düzenlenen operasyonda 30 FETÖ'cü yakalanırken baskın anı kameralara yansıdı. Yakalanan FETÖ'cüler arasında üst düzey emniyet görevlileri, doktorlar ve subaylar da bulunuyor.
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