Ege Üniversitesi Hastanesi'nde yangın paniği

İzmir'de bulunan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi diyaliz merkezinde çıkan ve itfaiye ekiplerince söndürülen yangın paniğe neden oldu. Hastalar tahliye edilirken herhangi bir can kaybı yaşanmadı.
Ege Üniversitesi Hastanesi'nde yangın paniği20 Aralık 2018, Perşembe
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