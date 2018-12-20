Ege Üniversitesi Hastanesi'nde yangın paniği 20 Aralık 2018, Perşembe

İzmir'de bulunan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi diyaliz merkezinde çıkan ve itfaiye ekiplerince söndürülen yangın paniğe neden oldu. Hastalar tahliye edilirken herhangi bir can kaybı yaşanmadı.