Ege Denizi’ndeki tatbikatta dikkat çeken görüntü 29.05.2019 19:14

Türkiye'nin, NATO üyesi ülkeler arasında gerçekleştirdiği en büyük denizaltı arama kurtarma tatbikatı 'Kurtaran 2019', bu yıl üçüncü kez gerçekleştiriliyor.