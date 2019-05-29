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Ege Denizi’ndeki tatbikatta dikkat çeken görüntü

29.05.2019 19:14

Türkiye'nin, NATO üyesi ülkeler arasında gerçekleştirdiği en büyük denizaltı arama kurtarma tatbikatı 'Kurtaran 2019', bu yıl üçüncü kez gerçekleştiriliyor.


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