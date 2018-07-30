Yol Durumu

Ege Denizi'nde FETÖ'cülerin olduğu bot alabora oldu

29 Temmuz 2018, Pazar

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası’na gitmek isteyen ve FETÖ mensubu oldukları değerlendirilen 16 kişinin içinde bulunduğu şişme botun alabora olması sonucu 5 kişi öldü, 2 kişi kayboldu, 9 kişi kurtarıldı

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