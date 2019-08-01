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Edirne'de feci son! 7 yaşındaki çocuk greyder altında kalarak hayatını kaybetti

01.08.2019 21:48

7 yaşındaki çocuk greyder altında kalarak hayatını kaybetti. Çocuğun cansız bedeni savcılık tarafından yapılan incelemenin ardından Keşan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


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