Haberler Web TV Edirne'de donarak ölen 3 kişinin cesedi bulundu

Edirne'de donarak ölen 3 kişinin cesedi bulundu

04 Aralık 2018, Salı

Edirne'nin Meriç ilçesine bağlı 2 köyde, Yunanistan polisince kıyafetleri alınarak geri gönderildiği öne sürülen kaçaklarından 3'ünün, sınıra yakın alanda cansız bedenleri bulundu. Yapılan ilk incelemede, kaçakların, sıfırın altına düşen soğuk havada donarak öldükleri tespit edildi.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları