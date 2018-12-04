Edirne'de donarak ölen 3 kişinin cesedi bulundu

Edirne'nin Meriç ilçesine bağlı 2 köyde, Yunanistan polisince kıyafetleri alınarak geri gönderildiği öne sürülen kaçaklarından 3'ünün, sınıra yakın alanda cansız bedenleri bulundu. Yapılan ilk incelemede, kaçakların, sıfırın altına düşen soğuk havada donarak öldükleri tespit edildi.
Edirne'de donarak ölen 3 kişinin cesedi bulundu04 Aralık 2018, Salı
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