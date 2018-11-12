Edirne Başsavcılığı'ndan Emine Şahin açıklaması

Edirne'de 10 Kasım Atatürk'ü anma törenleri sırasında söylediği sözlerle Atatürk'e hakaret ettiği iddiasıyla tutuklanan üniversite öğrencisi Emine Şahin ile ilgili Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yaptı. "TÖREN ALANINA GİDİP..." Şüpheli Şahin'in tutuklandığı hatırlatılan açıklamada, "10 Kasım 2018 günü Edirne şehir merkezinde 10 Kasım Atatürk'ü Anma Töreni'nin yapılacağı alana gelerek 'Putlara tapıyorsunuz, puta saygı duyuyorsunuz' şeklinde ifadeler kullanarak Atatürk'ün Hatırasına Alenen Hakarette bulunduğu iddiasıyla soruşturma başlatılmış, sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince 11/11/2018 tarihinde tutuklanmıştır. Soruşturma halen devam etmektedir" dediği iddiasıyla soruşturma başlatılan şüpheli kişi tutuklanmıştır.
Edirne Başsavcılığı'ndan Emine Şahin açıklaması12 Kasım 2018, Pazartesi
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